Пожар произошел на складе с лакокрасочными материалами в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел пожар на складе с лакокрасочными материалами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Росси в Telegram-канале.

«Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров кровли цеха. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в борьбе с огнем задействованы 52 пожарных и 17 единиц спецтехники. При этом в Главном управлении МЧС по Свердловской области уточнили, что возгорание произошло на улице Машиностроителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде из-за атаки ВСУ загорелся жилой дом. В результате происшествия пострадала местная жительница.