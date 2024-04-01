Пожар произошел на складе с лакокрасочными материалами в Екатеринбурге
Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров кровли цеха.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Екатеринбурге произошел пожар на складе с лакокрасочными материалами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Росси в Telegram-канале.
«Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров кровли цеха. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в борьбе с огнем задействованы 52 пожарных и 17 единиц спецтехники. При этом в Главном управлении МЧС по Свердловской области уточнили, что возгорание произошло на улице Машиностроителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде из-за атаки ВСУ загорелся жилой дом. В результате происшествия пострадала местная жительница.
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