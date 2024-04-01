Борются с опухолевыми клетками: какие продукты могут предотвратить рак

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Онколог Магомедова порекомендовала есть грейпфруты для профилактики рака

Борются с опухолевыми клетками: какие продукты могут предотвратить рак

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

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Что необходимо включить в рацион питания, чтобы надолго сохранить свое здоровье?

Регулярное употребление цитрусовых, бобовых и некоторых других продуктов может снизить риск возникновения злокачественных опухолей. Об этом врач-онколог Хамис Магомедова рассказала в беседе с изданием Lenta.ru.

По словам специалиста, для профилактики следует включить в свой рацион грейпфруты, потому что они богаты монотерпенами — веществами, очищающими организм от канцерогенов. В других цитрусовых — апельсинах и лимонах также содержится полезное вещество лимонен.

«Лимонен — углеводород, стимулирующий работу лимфоцитов, что позволяет бороться с опухолевыми клетками», — добавила Магомедова.

Также онколог посоветовала есть больше брюссельской капусты, брокколи и моркови в необработанном виде. В таких овощах содержится много клетчатки, а также они помогают удерживать вес и помогают в профилактике рака и многих других недугов.

Ягоды и фрукты, орехи и бобовые, а также цельнозерновые продукты тоже могу стать помощниками в профилактике онкологических заболеваний. В них содержатся элементы, снижающие вероятность образования опухолей в кишечнике или простате.

А еще, заключила эксперт, полезными будут разные виды рыбы, богатой Омега-3 жирными кислотами. Это, например, скумбрия или лосось.

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Борются с опухолевыми клетками: какие продукты могут предотвратить рак

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