Отмечают День дурака: Захарова отреагировала на обвинения Киева в адрес Симоньян
Захарова назвала «идиотической новостью» обвинения Киева в адрес Симоньян
Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Главреду RT на Украине предъявили обвинения сразу по четырем статьям, в том числе о геноциде.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «идиотической новостью» сообщения о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главного редактора медиагруппы «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян в геноциде украинского народа.
«Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — заявила Захарова.
Ранее в этот день стало известно, что СБУ выдвинула Симоньян новые обвинения по четырем статьям: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и оправдании спецоперации. Также медиаменеджера обвинили в публичных призывах к массовому убийству детей в декабре 2023 года.
«Добавлю: если они хотят найти ответственного за геноцид украинского народа, то даю подсказку: это Зеленский», — заявила Захарова в комментарии 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Маргарита Симоньян отреагировала на новые обвинения со стороны Украины.
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