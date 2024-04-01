Отмечают День дурака: Захарова отреагировала на обвинения Киева в адрес Симоньян

Главреду RT на Украине предъявили обвинения сразу по четырем статьям, в том числе о геноциде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «идиотической новостью» сообщения о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главного редактора медиагруппы «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян в геноциде украинского народа.

«Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — заявила Захарова.

Ранее в этот день стало известно, что СБУ выдвинула Симоньян новые обвинения по четырем статьям: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и оправдании спецоперации. Также медиаменеджера обвинили в публичных призывах к массовому убийству детей в декабре 2023 года.

«Добавлю: если они хотят найти ответственного за геноцид украинского народа, то даю подсказку: это Зеленский», — заявила Захарова в комментарии 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Маргарита Симоньян отреагировала на новые обвинения со стороны Украины.