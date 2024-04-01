Собянин рассказал о строительстве транспортной связки МСД с трассой М-4 «Дон»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Запуск участка облегчит автомобилистам строить свой маршрут.

Собянин рассказал о строительстве транспортной связки МСД с трассой М-4 «Дон»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В Москве новый участок дороги от улицы Кантемировской до павелецкого направления МЖД протянется более чем на 6,8 километров и увеличит комфорт автомобилистов. Об этом в своем Telegram–канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уже строим три эстакады в районе примыкания к МСД, а также перекладываем инженерные сети. Все работы планируем завершить в 2026 году», — заявил он.

По его словам, участок дороги улучшит проезд по южному направлению Московского скоростного диаметра (МСД), а также позволит с комфортом выезжать на трассу М–4 «Дон».

Собянин добавил, что на этом участке будут расположены пять эстакад и тоннель на пересечении с Бакинской улицей. В дальнейшем планируется обустройство территории газонами, деревьями и кустарниками.

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