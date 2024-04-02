«По велению души»: мексиканский режиссер Ольхович получил гражданство РФ

В посольстве РФ в Мехико очень рады, что кинодеятель выбрал нашу страну для творчества.

Мексиканский режиссер кино и телевидения Серхио Ольхович получил паспорт гражданина России. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Мехико. Там же проходило вручение заветного документа. Российский посол Николай Софинский выдал паспорт режиссеру.

«Очень здорово, что в это непростое для всех нас время наша страна обретает такого видного и выдающегося гражданина, как вы. Россия всегда рада тем, кто выбирает нашу страну для себя, для своего творчества по велению души и сердца», — сказал дипломат.

Серхио родился в 1941 году в Индонезии в семье русского по происхождению инженера-нефтяника Владимира Ольховича и мексиканки Катарины Грин. Режиссер всегда тянулся к национальности отца. Кинодеятель получил высшее образование в московском ВГИКе в мастерской Игоря Таланкина.

В 1971 году на экраны вышел первый фильм режиссера. Он назывался «Кукла-королева». Среди других его известных работ — «Встреча одинокого человека», «Дом на юге», «Ад, которого все так боятся», «Дождь идет».

Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил паспорт РФ. Фото: Telegram / Embajada de Rusia en Mexico / embrusiamexico

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