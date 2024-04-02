«Яркое подтверждение»: какой миф Россия развеяла в ходе спецоперации на Украине

Гаврилов: РФ развеяла мифы о превосходстве военных стандартов Запада
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Этот факт теперь не может оспорить мировое сообщество.
Россия извлекла много полезных уроков и развеяла множество мифов в ходе спецоперации на Украине. Например, техника ВС РФ в разы превосходит военные стандарты Запада. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», — заявил дипломат.
Он отметил, что ВС РФ не встретили ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на фронте. Даже советская техника во многих аспектах превосходит современную западную.
«Яркое тому подтверждение — горящие на полях сражений американские танки Abrams, британские Challenger и немецкие Leopard, а также падающие акции их производителей», — рассказал Гаврилов.
Оборонно-промышленный комплекс России приспособился к работе в условиях санкций и только нарастил свою мощь. Боевая техника, которую используют ВС РФ, великолепно показала себя на поле боя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе указали на возможность российского «Лотоса» прорвать оборону ВСУ.
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