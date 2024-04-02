Захарова призвала расследовать слова главы МОК о сговоре с чиновниками Украины

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 104 0

На днях Томас Бах рассказал о том, что организация предпринимает по отношению к российским спортсменам. О чем идет речь?

Захарова призвала расследовать слова главы МОК о сговоре с чиновниками Украины

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах вступил в настоящий преступный сговор с одной конкретной стороной, целью которого является отстранение сильных спортсменов от соревнований. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала откровения Баха в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

«У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая работает с одной независимой компанией. Они следят за Интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участия в играх. Мы также предлагали украинской стороне, не только предлагали, но и просили ее предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов и чиновников», — признался глава МОК, уверенный в том, что ведет диалог с африканским политиком.

Захарова отметила, что слова Баха должны стать предметом тщательного расследования, в том числе, международных спортивных журналистов, которые не должны оставить столь вопиющую ситуацию без внимания.

«Подобные кулуарные договоренности, основанные на старой немецкой традиции доносительства, с новой стороны подсвечивают раздутый теми же немцами — германскими „расследователями“ — допинговый скандал, несправедливо выбивший из спортивной колеи немало российских спортсменов», — подчеркнула дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в чем еще глава МОК признался в разговоре с российскими пранкерами.

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