От кикиморы до лешего: где обитают герои русского фольклора

Кое-кого можно даже увидеть собственными глазами.

Герои русского фольклора знакомы каждому с детства. Все знают истории про лесных обитателей, магических существ и волшебных духов, однако вы когда-нибудь задумывались, где именно их можно повстречать? Ведь не в каждом же лесу и не на каждом болоте можно увидеть лешего или кикимору. Разобраться в этом вопросе решил сайт Газета.ру.

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Уже упомянутую кикимору, вредную старушку, согласно легендам Кировской области, можно встретить именно в этих краях. Как говорится в местных сказках — когда-то давно эти проказницы украли у новгородцев бревна, из которых планировалось построить крепость. Наигравшись, кикиморы бросили добычу, а спустя время на бревна наткнулись люди, которые решили возвести из них город Вятку, позднее и ставший Кировом.

С хозяином леса — лешим — же можно повидаться в Иркутской области, ведь это самый лесной регион в России.

На Дальнем Востоке же живет свой местный персонаж — Кутх. Это ворон-прародитель, который по преданию является создателем мира. Как считают народы Чукотки и Камчатки, Кутх нес в лапах скалу, но случайно уронил ее. Скала разбилась на мелкие камешки, из которых и появилась Земля. Он же выпустил на волю Солнце, Луну и звезды, которые были заключены в мячах.

На бескрайних же морских просторах нашей необъятной страны главным является могущественный морской царь. Есть поверье, что он управляет водяными, русалками и прочими морскими обитателями, а жить он может в Ильмень-озере на западе Новгородской области. Такие выводы эксперты делают на основании былины о Садко.

Отец всех зверей Индрик, которого древние легенды описывают как диковинное животное с телом рыбы и головой коня, скорее всего, поселился на Урале. Птицу с головой женщины Гамаюн можно повстречать в Смоленской области. И если вдруг встретить ее вживую не получится — увидеть ее всегда можно на гербе области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про новый выпуск документального цикла «Легенды и мифы».