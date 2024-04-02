«Проверочный звонок»: Байден выразил обеспокоенность поддержкой Китая России

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 30 0

NBC: Байден в разговоре с Си выразил обеспокоенность поддержкой КНР России

«Проверочный звонок»: Байден выразил обеспокоенность поддержкой Китая России

Фото: www.globallookpress.com / White House

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент США провел телефонный разговор с председателем КНР. О чем вели беседу лидеры двух стран?

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках которого выразил обеспокоенность поддержкой России со стороны Китая. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника в администрации американского лидера.

«Во вторник утром президент Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить обеспокоенность США по поводу торговли Китая с Россией на фоне (конфликта. — Прим. ред.) на Украине, проблем, связанных с кибератаками и вмешательством в выборы», — говорится в сообщении.

По мнению Байдена, Пекин помогает Москве восстановить оборонно-промышленную базу, что на фоне украинского конфликта вызывает недовольство Вашингтона.

В США беседу глав государств назвали «проверочной», призванной обсудить сложные вопросы, в том числе, «предотвращения непреднамеренного конфликта».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Китай отверг обвинения США в адрес своих граждан.

+18° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.53
0.24 99.41
-0.16
Денежная сделка с Ретромеркурием: финансовый гороскоп на апрель 2024

Последние новости

21:14
Киев признал признали попытки разжечь межнациональную вражду в России
21:03
Эволюция Джеймса Бонда: кто может сыграть нового агента 007
20:53
«Историческая справедливость»: Путин встретился с сербским режиссером Кустурицей
20:42
Блинкен: США не поддерживают удары ВСУ по территории России
20:31
Газовые вопросы: странам ЕС может грозить энергокризис из-за решения Байдена
20:20
«Проверочный звонок»: Байден выразил обеспокоенность поддержкой Китая России

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
«Была подобная практика»: имеет ли донор спермы права на ребенка
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок