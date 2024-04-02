«Проверочный звонок»: Байден выразил обеспокоенность поддержкой Китая России

Президент США провел телефонный разговор с председателем КНР. О чем вели беседу лидеры двух стран?

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках которого выразил обеспокоенность поддержкой России со стороны Китая. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника в администрации американского лидера.

«Во вторник утром президент Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить обеспокоенность США по поводу торговли Китая с Россией на фоне (конфликта. — Прим. ред.) на Украине, проблем, связанных с кибератаками и вмешательством в выборы», — говорится в сообщении.

По мнению Байдена, Пекин помогает Москве восстановить оборонно-промышленную базу, что на фоне украинского конфликта вызывает недовольство Вашингтона.

В США беседу глав государств назвали «проверочной», призванной обсудить сложные вопросы, в том числе, «предотвращения непреднамеренного конфликта».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Китай отверг обвинения США в адрес своих граждан.