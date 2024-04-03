«С пультом в руке»: Шаляпин рассказал о смерти завещавшей ему квартиру бабушки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 97 0

Шаляпин заявил, что завещавшая ему квартиру бабушка умерла с пультом в руке

«С пультом в руке»: Шаляпин рассказал о смерти завещавшей ему квартиру бабушки

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Певец раскрыл, как стал обладателем половины роскошных апартаментов в Сочи.

Бабушка друга Прохора Шаляпина, завещавшая певцу половину 400-метровой квартиры в Сочи, умерла во время просмотра ток-шоу Владимира Соловьева. Об этом сам Шаляпин рассказал на премьере фильма «Золото Умальты» в киноцентре «Каро 11 Октябрь».

«Она умерла с пультом в руке, смотрела Соловьева. Давайте передадим ему большое спасибо. Она очень переживает и начинает кричать… Сердце и все», — цитирует певца издание «Страсти».

Вопрос, достойно ли похоронили бабушку, Шаляпин проигнорировал.

В первых числах марта певец, к удивлению фанатов, появился на презентации реалити-шоу «Сокровища императора» вместе с бывшей женой Ларисой Копенкиной, с которой расстался около шести лет назад.

Однако предположения о том, что пара снова вместе, 68-летняя Копенкина сразу опровергла. Она заявила, что теперь Шаляпину «нечего ловить», ведь свою квартиру она переписала на сына.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Прохор Шаляпин ответил на многочисленные слухи о романе с балериной Анастасией Волочковой.

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