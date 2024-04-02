Мэр Москвы рассказал о комплексном развитии территорий в Некрасовке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

В столичном районе появятся новые жилые дома и социальные объекты.

Мэр Москвы рассказал о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Фото: Новосильцев Артур / ТАСС

В Некрасовке проведут работы по комплексному развитию неэффективно используемых территорий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Изменения коснутся восьми участков недалеко от станции метро «Некрасовка» — на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Липчанского и в Проектируемом проезде № 4296.

По словам Собянина, в этих локациях планируется возвести производственные объекты, жилые дома, школы, детские сады, торговый центр, офисы, магазины, кафе и рестораны. В результате будет создано примерно 3,6 тыс. рабочих мест.

Мэр также пообещал, что будет приведена в порядок прилегающая территория и обустроена улично-дорожная сеть.

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