Более 30 лет у руля: ректор МГУ Виктор Садовничий празднует свое 85-летие

На его счету почти 200 книг, десятки научных работ и фирменный рецепт медовухи, который он много лет держит в тайне.

Был шахтером, хотел поступить в сельхозакадемию, но решил покорить Москву по совету друга. Ректор главного вуза страны — МГУ — отмечает сегодня свое 85-летие.

Виктор Садовничий более трех десятилетий стоит у руля университета имени Ломоносова, на его счету почти 200 опубликованных книг, десятки научных работ и фирменный рецепт медовухи, который он много лет держит в тайне.

Удивительно, но несмотря на почтенный возраст, Садовничий умеет легко находить язык с теми, кто сегодня сидит в аудиториях. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин в этом лично убедился.

Двигаясь из точки «А» в точку «Б», он будто решает дифференциальное уравнение: пообщаться со студентами, обсудить новый материал с преподавателями, тут же выступить на конференции с докладом — и все на максимальных для 85-ти скоростях.

«Утроена площадь, университет развивается. Более 40 новых факультетов, институтов, программ. Это большой разговор. Но университет на марше», — рассказал Виктор Садовничий

А ведь кривая жизни могла и не вывести будущего ректора МГУ к его Альма-матер. Сын рабочего и колхозницы, грузчик, а затем и крепильщик на шахте в Горловке. Виктор Садовничий по совету родителей хотел поступать в белорусскую Сельхозакамедию. Дерзнуть и покорить Москву уговорил друг.

«Читаю списки зачисленных. И смотрю, среди зачисленных Садовничий Виктор Анатольевич. И я так понял, что я не зачислен, потому что я не Анатольевич. Бегу к инспектору, дрожа говорю: „Это кто? Это я или не я?“. Ой, говорит, извините, это мы опечатались. Это вы», —вспоминает Садовничий.

В начале пути не хватало бэкграунда, учился неважно, признается ректор. Но очень скоро бывший шахтер вышел на стахановские темпы и упорно, до полуночи, изучая в пустой аудитории сопромат, намного опередил своих соседей по общежитию.

«Кто был четвертым в нашей комнате, говорит: „Ты не волнуйся, я уже восьмой год на первом курсе мехмата. Я тебя научу дифференцировать, пределы брать — это я умею. А больше я ничего не умею“. И, забегая вперед, я уже был профессором, он был на первом курсе. И просил у меня поставить ему зачет», —рассказал ректор МГУ.

Математик от природы, он в каком-то смысле остался вечным студентом — не покидал стен МГУ, не переставал учиться. Оттого ему совсем не сложно найти общий язык с рожденными в нулевые, и речь тут не только о формулах и дифференциалах. Уже три поколения знают вкус фирменной ректорской медовухи.

«Я держу в секрете сам процесс. Мне предлагали патент сделать. Я отказался. Я его не передаю никому», —отмечал Садовничий.

Главный ректор страны махиной МГУ управляет с 1992-го — и это абсолютный рекорд.

— До купола тут все ваше?

— Наше!

Даже в лихие годы он нашел свой Архимедов рычаг, новые факультеты росли в геометрической прогрессии — от 16 до 43. Были созданы десятки современных НИИ, и куда бы не вел вектор их исследований, без математики никак

«Мы два центра мирового уровня возглавляем — центр математики, я его курирую, и центр сверхзвука. У нас очень мощный потенциал в области математических наук. И компьютеров, и вычислительных дел», —подчеркнул Садовничий.

Этот стеллаж в библиотеке МГУ дает лишь некоторое представление о вкладе Садовничего в окрепшие и не очень умы — в сумме 190 книг и пособий, по которым учатся далеко за пределами одной шестой.

«Виктор Антонович — выдающийся человек. И не только в развитии науки, но и в развитии высшего образования. Мы сейчас с Виктором Антоновичем опять готовим большую программу по развитию математики», —поделился министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«В 2005 году, когда я завершил политическую карьеру, Виктор Антонович пригласил меня как математика прикладного в свой институт. Виктор Антонович замечательный человек, внимательный ко всем, начиная от студента и до академика», —отметил бывший президент Киргизии, заведующий кафедрой прикладной механики и управления мехмата МГУ Аскар Акаев.

Свое движение из точки «А» в точку «Б» математик Садовничий начал в преддверии 1960-х — времени физиков и лириков, Гагаринского полета, молодых романтиков. Открывая научно-технологическую долину, разрабатывая космические программы, изучая новейшие биотехнологии, он и остается все тем же пассионарием– ребенком яркой эпохи, привыкшим все мечты претворять в жизнь.