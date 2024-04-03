По стопам Евангелисты? Самые распространенные осложнения после пластических операций

И почему врачи отказывают в операциях пациентам с вредными привычками?

Пластический хирург Елена Миронова рассказала, что после пластической операции осложнения могут возникать как по вине пациентов, так и по вине врачей. Она назвала основные факторы, которые могут значительно ухудшить результат хирургического вмешательства, пишет Lenta.ru.

Одна из основных причин осложнений — сложности со здоровьем пациента. Например, наличие ожирения, сахарного диабета, сердечной и печеночной недостаточности, тромбофилии. Эти факторы могут вызвать сложности при заживлении или даже стать противопоказаниями к операции.

Осложнения могут появляться также из-за вредных привычек у пациентов. Курение нередко провоцирует расхождение швов и появление некрозов. Некоторые врачи категорически отказывают в операциях людям, которые курят на постоянной основе.

«Острые инфекционные заболевания — грипп, COVID-19 или обострение герпеса — также послужат абсолютными противопоказаниями и причиной отложить оперативное вмешательство до выздоровления», — рассказывает специалист.

По мнению эксперта, после операции необходимо проходить все этапы реабилитации. Важно соблюдать режим, принимать прописанные препараты и выполнять указания врача.

Нужно также тщательно выбирать медицинское учреждение, чтобы избежать проблем по вине хирургов, добавила врач. Клиника должна соответствовать всем стандартам Министерства здравоохранения и иметь современное оснащение, аппаратный парк, реанимацию и профессиональный кадровый состав.

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