«Уже более двух лет»: Бородина рассказала об отношениях с таинственным ухажером
Ксения Бородина опровергла слухи о романе
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Телеведущая удовлетворила интерес поклонников, честно рассказав о загадочном «ухажере».
Телеведущая Ксения Бородина наконец-то рассекретила личность таинственного мужчины, которого часто замечают рядом со знаменитостью. Об этом пишет 7Дней.ru.
Личная жизнь артистки давно интересует поклонников — многие гадают, занято ли сердце светской львицы. Бородина же старается не разглашать свои секреты.
Новые разговоры вызвало видео звезды на странице в социальной сети. На ролике подписчики вновь заметили загадочного «бородатого дядю», попавшего в кадр камеры.
Однако, к сожалению фанатов, «тайным ухажером» оказался телохранитель Бородиной. Ведущая сотрудничает с ним уже больше двух лет.
«Женатый бородатый дядя — мой водитель и охранник уже более двух лет. Зря приближали», — ответила на комментарий подписчица Ксения, посмеявшись над теми, кто «под микроскопом» разглядывал мужчину.
После скандального расставания с бизнесменом Курбаном Омаровым звезда решила больше не выставлять личные отношения напоказ. Она старается четко следовать этому правилу и не спешит раскрывать душу перед аудиторией.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит в личной жизни Ксении Бородиной.
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