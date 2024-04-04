«Громкие обещания»: почему провалился саммит по атомной энергетике в Брюсселе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 0

Захарова: без РФ и Ирана саммит по атомной энергетике в Брюсселе провалился

«Громкие обещания»: почему провалился саммит по атомной энергетике в Брюсселе

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

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В МИД России дали оценку прошедшим в марте этого года встречам.

Отсутствие России и Ирана на саммите по ядерной энергетике в Брюсселе предопределило его провал. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Саммит состоялся в Брюсселе 21–22 марта. По итогам организаторы опубликовали пресс-релиз, назвав его «историческим». Однако дипломат напомнила, что именно Россия и Иран являются одними из ключевых государств Евразии, занимающихся мирным атомом на глобальном уровне.

«Специалисты сразу видят, что „исторический саммит“ провалился. Накануне мировые СМИ рассказывали о том, что по итогам брюссельского саммита будет принят „глобальный“ документ — Совместная декларация. Громкие обещания оказались пшиком: пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует», — написала Захаров в своем Telegram-канале.

По ее мнению, Запад вновь занимается «игрой слов», которая становится практически его фирменным трендом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в «Росатоме» оценили сроки запуска атомного «энергокомплекса будущего».

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