«Бог послал, а спустя пять лет забрал»: как сложилась судьба последней любви Мотыля

Пара познакомилась совсем случайно — роковая встреча навсегда изменила жизнь женщины.

Известный режиссер и сценарист Владимир Мотыль, подаривший аудитории такие знаменитые кинокартины, как «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья», был женат трижды. Причем два раза на Людмиле Подаруевой, которую знал со студенческих лет. Однако последней музой народного артиста России стала актриса Наталья Мажуга, с которой он, к несчастью, не успел узаконить свои отношения.

О романе с разницей в 40 лет писали многие публицисты, а сама Наталья неоднократно рассказывала о необычной истории любви, которая навсегда оставила отпечаток на ее жизни.

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Роковая встреча

До встречи со звездным режиссером Мажуга была замужем дважды: первый супруг погиб в автокатастрофе, а второй брак оказался неудачным. Все изменила встреча в 2005-м в гостинице Санкт-Петербурга, где 37-летняя женщина работала администратором. Неожиданно в отель заселилась съемочная группа фильма «Багровый цвет снегопада», руководил которой Мотыль. Он сразу обратил внимание на незнакомку и поспешил узнать ее имя. И поздним вечером раздался звонок.

«Наташа, это кинорежиссер Мотыль. Я вот, что подумал, в новый фильм мне очень подходит ваш типаж. Хочу предложить вам сыграть небольшую роль», — сказал режиссер.

«Как? Я ведь не актриса», — удивилась Мажуга.

«Это не имеет значения, люблю работать с непрофессионалами», — заверил Мотыль.

Как признавалась Мажуга, фильм «Белое солнце пустыни» она обожала с самого детства, и даже не могла представить, что столько лет спустя режиссер ленты станет ее «лучшим другом и любимым мужчиной», пишет 7Дней.ru.

Совместная работа

Владимир Мотыль вручил сценарий новой актрисе, который она прочла всего за одну ночь, а на утро предложил Наталье обсудить сюжет картины в ресторане. Она стала первой, кто «разгромил» сценарий знаменитого кинотворца, не побоявшись высказать честное мнение об истории.

Специально для нее 77-летний режиссер придумал роль немецкой переводчицы. Съемки проходили в центре Петербурга, однако репетировали Мотыль и Мажуга отдельно от остальных.

«Володя опекал, помогал поверить в свои силы. Помню, читаю текст на немецком, он сидит в кресле и вдруг замечает: «Столько нерастраченной нежности, непонятно почему…» — рассказывала артистка.

Она отмечала, что чувствовала симпатию с его стороны во время работы над фильмом «Багровый цвет снегопада», однако они старались не переступать черту дружеских отношений: проводили друг с другом свободное время, посещали уютные ресторанчики. Мотыль писал Наталье душевные письма от руки — все послания возлюбленная сохранила.

Невозможность расстаться

Отношения стали развиваться стремительнее. За ним Мажуга отправилась в столицу, где они сблизились еще больше, затем на очередном этапе съемок они вместе поехали в Киев и Львов. Пара также ездила отдыхать в Сочи.

«Владимир Яковлевич умел ухаживать и делал это ненавязчиво. Обожал дарить подарки, ему было важно, чтобы я хорошо выглядела. Когда видел обновку, тут же возмещал потраченную сумму с неизменной фразой „Ну, ведь эта красота для меня?“ — хотя я никогда его ни о чем не просила», — делилась актриса.

Наталья отмечала, что никогда не чувствовала большой разницы в возрасте. О будущем она задумываться не решалась — тогда режиссер был женат на Подаруевой, которая тяжело болела. Именно поэтому начинающая артистка старалась наслаждаться временем с любимым столько, сколько ей позволено.

Официальная спутница

И все же кинорежиссер решил смело «заявить» о своих отношениях, пригласив Наталью быть его спутницей на фестивале «Виват кино России!»

«Весь персонал столпился у кона, когда мы садились в машину. Коллеги не простили мне короткого счастья. „Почему она, что в ней особенного?“ — шептались по углам. Тяжело было находиться в обстановке всеобщей зависти, пришлось уволиться о чем ни секунды не жалела», — заявляла подруга творца.

Спустя два года супруга Владимира Яковлевича скончалась. Как делился сам Мотыль, для него остался лишь один близкий человек — любимая Наталья. Узаконить свои отношения сразу не имели возможности, Мажуга старалась жить на два города. Женщина не хотела оставлять родителей в Петербурге, а времени после смерти Людмилы прошло слишком мало.

«Сразу согласиться на переезд означало, что на следующий день в прессе появятся скандальные заголовки „Мотыль завел молодую любовницу!“ Не хотелось ставить под удар его репутацию и причинять боль», — объясняла Наталья.

Роковой день

О своей свадьбе счастливая пара должна была объявить на премьере фильма режиссера. Однако неожиданно Владимир Яковлевич попал в реанимацию, а Натальи не оказалось рядом — она отправилась в Петербург за вещами для окончательного переезда. Жених скоропостижно скончался.

«Пятое февраля — знаковая для меня дата. В этот день в 2005 году Бог послал мне встречу с Володей, а спустя пять лет забрал его», — печально вспоминала актриса.

Некоторое время Наталья Мажуга еще работала в Москве в различных кинопроектах, однако утвердиться в профессии не смогла. Ей пришлось уехать обратно в Северную столицу и начать жизнь заново без любимого человека, с которым она успела провести лишь несколько лет.

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