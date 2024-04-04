В Киргизии объяснили отключение карт «Мир» угрозами со стороны Латвии

|
Евгения Романова
Евгения Романова 0

Премьер Жапаров: Киргизия отключила карты «Мир» из-за угроз Латвии

В Киргизии объяснили отключение карт «Мир» угрозами со стороны Латвии

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

При этом Москва остается стратегическим партнером Бишкека, отметил премьер республики.

В Киргизии решили перестать обслуживать российские банковские карты «Мир» после получения предостережений от латвийской компании — собственника программного обеспечения. Об этом заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров в ходе заседания парламента.

«К сожалению, у межбанковского процессингового центра программное обеспечение и его обслуживание осуществляет латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления работы с картой „Мир“ она отключит процессинговый центр», — сказал он.

Киргизия имеет несколько механизмов и мероприятий по данному вопросу, но их нельзя озвучивать в парламенте. В 2023 году только 4% туристов пользовалась банковскими картами «Мир».

При этом Москва остается стратегическим партнером Бишкека, но, как отметил Жапаров, российские компании, подпавшие под санкции, представляют собой серьезную угрозу для денежно-кредитной системы республики. Киргизия должна двигаться очень осторожно. В рамках Европейского экономического союза (ЕАЭС) будут обдумываться предложения в этом направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киргизии с 5 апреля перестанут работать карты «Мир». Как объяснил оператор системы «Элкарт», решение связано с введенными санкциями США против АО «Национальная система Платежных Карт» (НСПК).

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
«Не мы загнали»: Лавров назвал патовой ситуацию на Украине
15:51
«В мире нет противодействия»: в Британии оценили возможности ракеты «Циркон»
15:46
«Вам пришел код»: россиянам назвали признаки разговора с телефонным мошенником
15:45
«Можем и будем»: Россия нарастит темпы производства отечественных товаров
15:33
ФСБ задержала троих предполагаемых пособников теракта в «Крокусе»
15:32
Жуткое ДТП, любовь и потери: трагические судьбы актеров фильма «Знахарь»

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
Жизнь — сказочный реализм: Вилкова предстала в «Сказках Гофмана» в новом амплуа
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок