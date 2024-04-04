Пик еще не пройден: как Самарская область справляется с сильнейшим паводком

Затоплены многие поселковые дороги. Вода зашла в дома на несколько сантиметров.

В Самарской области из-за паводка закрыли движение на части дорог. В некоторых местах перелив через трассу доходит до четверти метра. В регионе введен режим повышенной готовности: там подтоплены жилые дома, приусадебные участки и даже мосты. Региональной правительство уже пообещало компенсацию всем пострадавшим. Корреспондент «Известий» Данила Рябчиков все увидел.

Талые воды превратились в настоящие бурные реки, которые сносят все на своем пути. Некоторые деревни и села оказались отрезаны от внешнего мира. Самая серьезная ситуация — на юге региона.

«Село Большая Глушица — районный центр. Такой воды здесь не ждали. Она пришла внезапно — из берегов вышла река Большой Иргиз. Ее уровень поднялся более чем на пять метров. Мощные потоки воды размыли дороги. Затопленными оказались дачные участки, частные дома и детские площадки. Здесь ввели режим ЧС», — говорит корреспондент.

Затоплены многие поселковые дороги. Вода зашла в дома на несколько сантиметров.

«Не ожидали такой воды. Думали, что спадет. Ждали до последнего. В итоге только повышается», — говорит местный житель Александр.

На помощь местной администрации прибыли сотрудники волжского спасательного центра и специальная техника. Воду откачивают в круглосуточном режиме, но меньше ее пока не становится.

Пострадавшие, у кого дома оказались затоплены, размещаются у родственников и знакомых. А для тех, кому некуда идти, администрация развернула пункты временного пребывания на базе культурно-оздоровительного центра и спорткомплекса.

Татьяну Скуряеву эвакуировали ночью. Когда, женщина поняла, что дом уходит под воду, сразу же позвонила спасателям. Успела прихватить только документы и кошку.

«У меня вода начинала — как-то периодами. То она плавно шла, то прям потоком большим. Когда увозили — течением с ног сносило», — говорит женщина.

Сейчас в регионе затоплены десятки домов и несколько важных автомобильных мостов. Спасатели ведут круглосуточное наблюдение, применяя авиацию и беспилотники. По прогнозам специалистов, пик паводка еще не пройден. Он ожидается в ближайшие дни.