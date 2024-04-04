Пик еще не пройден: как Самарская область справляется с сильнейшим паводком

Эфирная новость 26 0

В Самарской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Затоплены многие поселковые дороги. Вода зашла в дома на несколько сантиметров.

В Самарской области из-за паводка закрыли движение на части дорог. В некоторых местах перелив через трассу доходит до четверти метра. В регионе введен режим повышенной готовности: там подтоплены жилые дома, приусадебные участки и даже мосты. Региональной правительство уже пообещало компенсацию всем пострадавшим. Корреспондент «Известий» Данила Рябчиков все увидел.

Талые воды превратились в настоящие бурные реки, которые сносят все на своем пути. Некоторые деревни и села оказались отрезаны от внешнего мира. Самая серьезная ситуация — на юге региона.

«Село Большая Глушица — районный центр. Такой воды здесь не ждали. Она пришла внезапно — из берегов вышла река Большой Иргиз. Ее уровень поднялся более чем на пять метров. Мощные потоки воды размыли дороги. Затопленными оказались дачные участки, частные дома и детские площадки. Здесь ввели режим ЧС», — говорит корреспондент.

Затоплены многие поселковые дороги. Вода зашла в дома на несколько сантиметров.

«Не ожидали такой воды. Думали, что спадет. Ждали до последнего. В итоге только повышается», — говорит местный житель Александр.

На помощь местной администрации прибыли сотрудники волжского спасательного центра и специальная техника. Воду откачивают в круглосуточном режиме, но меньше ее пока не становится.

Пострадавшие, у кого дома оказались затоплены, размещаются у родственников и знакомых. А для тех, кому некуда идти, администрация развернула пункты временного пребывания на базе культурно-оздоровительного центра и спорткомплекса.

Татьяну Скуряеву эвакуировали ночью. Когда, женщина поняла, что дом уходит под воду, сразу же позвонила спасателям. Успела прихватить только документы и кошку.

«У меня вода начинала — как-то периодами. То она плавно шла, то прям потоком большим. Когда увозили — течением с ног сносило», — говорит женщина.

Сейчас в регионе затоплены десятки домов и несколько важных автомобильных мостов. Спасатели ведут круглосуточное наблюдение, применяя авиацию и беспилотники. По прогнозам специалистов, пик паводка еще не пройден. Он ожидается в ближайшие дни.

Тема:
Погода
3 апр
В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали
3 апр
Путин дал поручения о помощи жителям регионов России, где начались паводки
3 апр
Штормовой ветер обрушился на Москву, в городе закрываются парки
3 апр
Весеннее половодье в России: ситуация в регионах на утро 3 апреля
3 апр
Температурный рекорд: в этом году 2 апреля в Москве стало самым жарким за 146 лет
2 апр
От Подмосковья до Алтая: как российские регионы справляются с весенними паводками
1 апр
Погодные качели: заморозки придут в Москву после аномального тепла
1 апр
«Время переобуваться!» — москвичам рекомендовали сменить резину авто на летнюю
1 апр
Явление Эль-Ниньо: россиян предупредили о жарком лете в 2024 году
1 апр
Под водой: российские регионы охватил весенний паводок
+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.31
-0.22 100.07
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
Губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение в живот
23:13
Пик еще не пройден: как Самарская область справляется с сильнейшим паводком
23:01
В США впервые пересадили человеку почку свиньи: как себя чувствует пациент
22:50
«Неосновательно обогатилась»: Мамаев хочет отсудить 10 миллионов рублей у бывшей жены
22:40
Наличка или перевод: как платить в странах, где не работают карты «Мир»
22:34
Накрыли огнем: ВС РФ разгромили боевиков ВСУ, пытавшихся вернуть позиции под Артемовском

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
Суд не стал арестовывать главу букмекерской конторы «Мелбет» Ляпустина
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок