Эндокринолог рассказала, каких правил стоит придерживаться людям, страдающим этим недугом.

Сахарный диабет уже давно не является приговором. Физические нагрузки, отдых и правильное питание — залог долгой и счастливой жизни. Важно только понимать, какая пища может присутствовать на столе, а какие продукты требуют замены. О том, как правильно питаться диабетикам, MK.RU выяснил в разговоре с эндокринологом Аллой Михайловой.

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Стоит напомнить, что сахарный диабет — это нарушение обмена веществ в организме человека, которое приводит повышению глюкозы в крови. Такое состояние провоцирует дефицит инсулина. Данная болезнь может передаться по наследству или возникнуть в течение жизни. Причем, чтобы приобрести этот недуг, достаточно объедаться фастфудом и вести малоподвижный образ жизни.

Специалист отмечает, что пациентам с сахарным диабетом необходима низкоуглеводная диета, то есть лечебный стол номер девять. Такая диета назначается, когда пациент еще не получает инсулин или же получает, но в малом количестве. Данное питание поспособствует нормализации углеводного обмена.

По словам Михайловой, для диабетиков есть несколько важных принципов питания. Самый главный — это регулярность, так как нерегулярные приемы пищи, наоборот, способствуют ухудшению состояния. Кроме того, специалист рекомендует питаться дробно, а именно разделить приемы пищи на пять раз в день.

Калорийность такой диеты снижается за счет легкоусвояемых белков и животных жиров. Также в этой диете минимум присутствия соли.

Стол номер девять — это также кладезь витаминов и пищевых волокон. Эта диета содержит увеличенное количество липотропных веществ.

При этом данное питание подразумевает возможность приготовления пищи различными способами — с помощью варки, запекания или же на пару. Однако жареную и тушеную пищу стоит сильно сократить.

Сахар же в полезных для диабетиков блюдах заменяется на ксилит или сорбит в умеренных количествах. Дело в том, что сахарозаменители могут быть достаточно калорийными. В больших дозировках они могут дать слабительный эффект.

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