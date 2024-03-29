«Фу, как вам не стыдно»: Лерчек обрушилась на подписчиков из-за комментариев о разводе
Лерчек раскритиковала подписчиков из-за обвинений в фиктивном разводе
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Что происходит в личной жизни знаменитости?
Блогера Лерчек (Валерию Чекалину) заподозрили в том, что ее развод с мужем Артемом Чекалиным якобы связан с нежеланием платить налоги в полном объеме.
«Развод. Подача алиментов. Многие так делают. И типа мать одиночка, и типа отец алиментов платит кучу. А живут дальше вместе», — пишут подписчики в комментариях под постами знаменитости.
Звезда не выдержала таких обвинений в свой адрес и резко ответила комментаторам. Она пообещала вскоре прояснить ситуацию.
«Фу, как вам не стыдно. Мы обязательно выскажемся по этому поводу, просто позже. Но сейчас я попрошу проявить уважение», — написала блогер.
Недавно Чекалина заявила, что подала на развод. В марте 2023 года пара оказалась в центре крупного скандала — супругов обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Всего они задолжали государству около 311 миллионов рублей, а при обыске в их роскошном коттедже было найдено восемь килограммов золота.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек на фоне развода получила от мужа дорогой подарок.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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