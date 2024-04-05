В Одесской области прогремели взрывы

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 69 0

В регионе объявили воздушную тревогу.

В Одесской области прогремели взрывы

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Спецоперация

Несколько взрывов прогремело в Одесской области на Украине. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

«На Одесчине были слышны взрывы», — говорится в публикации.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлена воздушная тревога. До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой освободить их из-под гнета неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия взрывов прогремела в Днепре.

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