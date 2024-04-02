Серия взрывов прогремела в Днепре
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
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Несколько взрывов прогремело в Днепре (прежнее название города Днепропетровск) на Украине. Об этом сообщает местный телеканал ТСН. Сейчас в регионе звучат сирены воздушной тревоги.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные поразили пункт временной дислокации наемников в районе Харькова.
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