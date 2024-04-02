Серия взрывов прогремела в Днепре

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 37 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Серия взрывов прогремела в Днепре

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Тема:
Спецоперация

Несколько взрывов прогремело в Днепре (прежнее название города Днепропетровск) на Украине. Об этом сообщает местный телеканал ТСН. Сейчас в регионе звучат сирены воздушной тревоги.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные поразили пункт временной дислокации наемников в районе Харькова.

Тема:
Спецоперация
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