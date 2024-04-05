Дешевая мебель и тараканы: рум-тур по новому дому Самойловой и Джигана

Знаменитое многодетное семейство покинуло свой огромный особняк и перебралось в жилье попроще.

Блогер и модель Оксана Самойлова, рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) и их четверо детей переехали из роскошного особняка площадью 750 квадратных метров в дом поменьше. Семья пытается продать прежний коттедж, но пока покупатель не нашелся, хоть цена и снижена с 200 до 155 миллионов рублей. Многодетная звездная мама жаловалась, что в новом арендованном доме тесновато, но со временем привыкла и нашла в нем много плюсов. На днях ока устроила рум-тур. Самойлова начала обзор со спа-зоны, с бассейном, хамамом, сауной, кедровой бочкой и выходом на веранду.

«Несмотря на то, что этот дом во много раз меньше, чем предыдущий, я его называю кубик-рубик. Для жизни в нем есть все самое-самое необходимое типа бассейна», — посмеялась модель.

Просторная кухня знаменитостей объединена со столовой, по утрам они готовят завтрак, а потом выходят пить чай на веранду. В гостиной можно оценить выставку картин детей, здесь же проживают маленькие члены семьи — черепаха и канарейка. Но это далеко не все животные. В спальне пары живет кролик, а в игровой комнате под стеклом — ящерицы, их кормят тараканами. Занятие это Оксане совсем не нравится, да еще и насекомые периодически разбегаются по всему дому.

Ремонт в «маленьком» доме с лифтом выполнен в нейтральных светлых тонах. В спальне родителей, как и везде, стоит недорогая мебель, которую Самойлова заказала на маркетплейсе. По ее словам, нет никакого смысла в тратах на роскошные бархатные диваны, пока не выросли дети.

«Я терпеть не могу дорогую мебель, потому что у нас четверо детей. Они просто убивают все! Я даже думала купить металлическую мебель для их комнат. Потом сжалилась. У нас абсолютно вся мебель из Китая и маркетплейсов, но посмотрите какая она красивая!» — поделилась блогер.

Хозяюшка Оксана навела свой порядок. Винный погреб она превратила в большой холодильник для продуктов, а кладовую переоборудовала под гардеробную — помещение огромное и полное одежды, сумок и обуви. Модель отмечает, что регулярно раздает ненужные вещи, но все равно модных вещиц в ее комнате масса. В гардеробной Оксана поставила диван, чтобы иногда скрываться от детей и отдыхать. Подумывает о кодовом замке, а то дочери стабильно воруют вещи у мамы.

В доме также есть кинотеатр, который Самойлова считает бестолковой идеей. По ее словам, в каждом доме ее семьи был кинотеатр, и ни разу перед экраном не собралось все семейство.

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