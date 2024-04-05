Москвичка удерживала мать и ребенка в горящей квартире
Предварительно сообщается об одном погибшем и еще одном пострадавшем при пожаре.
Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc
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В многоквартирном доме на Самаркандском бульваре в одной из квартир произошел пожар. Возгорание началось на втором этаже пятиэтажного здания.
Источник 5-tv.ru сообщил об одном погибшем при пожаре — женщине 1969 года рождения. Ее тело обнаружили уже после ликвидации огня. По предварительной информации, также пострадал один человек.
Со слов собеседника стало известно, что проживающая в доме женщина не выпускала из квартиры свою мать и ребенка.
Пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что причины возгорания будут вскоре установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.
«Информация о пострадавших уточняется», — говорится также в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.
Известно, что Кузьминская межрайонная прокуратура займется установлением всех обстоятельств произошедшего, а также проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Ранее 5-tv.ru писал, что человек погиб при крупном пожаре в квартире на юге Москвы.
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