Москвичка удерживала мать и ребенка в горящей квартире

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 38 0

Предварительно сообщается об одном погибшем и еще одном пострадавшем при пожаре.

Москвичка удерживала мать и ребенка в горящей квартире

Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В многоквартирном доме на Самаркандском бульваре в одной из квартир произошел пожар. Возгорание началось на втором этаже пятиэтажного здания.

Источник 5-tv.ru сообщил об одном погибшем при пожаре — женщине 1969 года рождения. Ее тело обнаружили уже после ликвидации огня. По предварительной информации, также пострадал один человек.

Со слов собеседника стало известно, что проживающая в доме женщина не выпускала из квартиры свою мать и ребенка.

Пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что причины возгорания будут вскоре установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

«Информация о пострадавших уточняется», — говорится также в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Известно, что Кузьминская межрайонная прокуратура займется установлением всех обстоятельств произошедшего, а также проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее 5-tv.ru писал, что человек погиб при крупном пожаре в квартире на юге Москвы.

-1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.31
-0.22 100.07
0.66
Грядет солнечное затмение: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

Последние новости

14:56
Николай Расторгуев срочно госпитализирован в Москве
14:44
На Украине заявили о поврежденных объектах энергетики в Одесской области
14:28
Москвичка удерживала мать и ребенка в горящей квартире
14:18
Турция приостанавливает участие в договоре о вооруженных силах в Европе
14:12
Ракова: в больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе»
14:06
Белоруссия хочет приостановить участие в договоре о вооруженных силах в Европе

Сейчас читают

Сотрудники все знали? Что помогло спасти сотни людей во время теракта в «Крокусе»
«Закрыл долг»: Леша Свик скромно признался в добром поступке
Стань моим мужем: Лепс высказался о женщинах, зовущих мужчин под венец
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок