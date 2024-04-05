«Обнял и ушел»: вдова шахтера рудника «Пионер» о последнем прощании с мужем

Мужчина оказался в числе 13 погибших в затопленной шахте горняков.

Шахтер Юрий Марков, погибший на руднике «Пионер» в Амурской области, перед уходом на свою последнюю в жизни вахту крепко обнял свою жену Кристину. Об этом женщина рассказала в общении с 5-tv.ru.

Кристина призналась, что в тот день сильно разозлилась на супруга. Он же в ответ «крепко, очень сильно обнял и ушел» на работу.

«Безумно любящий семью, меня. Прожили вместе 15 лет, в апреле будет годовщина свадьбы», — сказала женщина со слезами на глазах.

По словам Кристины, об аварии в шахте ей сообщили знакомые в соцсети. Она попыталась созвониться с мужем, но связи не было. В течение десяти минут женщина узнала всю информацию о происшествии в интернете и увидела фамилию своего супруга в списках тех, кто находился в завале. Позднее она узнала и то, что шахта затоплена.

«Весь мир рухнул. Земля ушла из-под ног, и все», — призналась Маркова.

ЧП на руднике «Пионер» произошло 18 марта. Под землей оказались сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Операция по спасению горняков длилась до 1 апреля. Все это время специалисты делали все возможное, чтобы вызволить застрявших горняков, в том числе пробурили несколько разведывательных скважин.

Однако результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Образовалась угроза повторных обвалов, поэтому было принято решение не подвергать смертельной опасности спасателей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главного инженера рудника «Пионер» в Приамурье Дениса Черникова арестовали после гибели 13 человек в шахте.