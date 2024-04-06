«Без сомнения, кто-то нас видел»: 58-летнюю актрису заподозрили в интимной связи с принцем Гарри

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 75 0

Актрису Элизабет Херли заподозрили в интимной связи с принцем Гарри

«Без сомнения, кто-то нас видел»: 58-летнюю актрису заподозрили в интимной связи с принцем Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Strauch

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Что известно об этой скандальной ситуации?

Принц Гарри в 2023 году выпустил мемуары под названием «Запасной». В одной из глав сын короля Карла III подробно описал процесс потери девственности.

Однако он не назвал имени женщины, с которой провел тогда время. Принц лишь указал, что она была «пожилой» и обращалась с ним, «как с молодым жеребцом».

«Я быстро взобрался на нее, после чего она отшлепала меня и отослала прочь. Одной из моих многочисленных ошибок было то, что я позволил этому случиться в поле, сразу за очень оживленным пабом. Без сомнения, кто-то нас видел», — писал член королевской семьи.

Публика очень заинтересовалась личностью этой зрелой дамы. Подозрения пали на актрису Элизабет Херли, которая в те годы якобы была довольно близка с королевским семейством.

Однако недавно 58-летняя звезда все-таки ответила на слухи об интимной связи с британским принцем. Так, в студии одного известного шоу Херли опровергла подобные домыслы.

«Она была англичанкой. Она была старше меня. Это было в Глостершире. И они такие: „Агу, ну это Элизабет“. Это абсурд, это просто смешно», — сказала артистка.

Более того, она добавила, что никогда в жизни не встречалась с принцем Гарри. Однако Херли — не единственная, кого подозревают в интимной связи с принцем.

Так, на эту роль еще претендует 40-летняя англичанка Саша Уолпол, которая раньше работала в поместье Карла III в Глостершире. Она голословно утверждала, что у нее якобы однажды был секс с принцем Гарри.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как принц Гарри оказался втянут в секс-скандал с участием рэпера P.Diddy.

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