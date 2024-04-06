«Легкие почти разложились»: что на самом деле происходило с Либерж Кпадону

Соседка знаменитости рассказала, с какими проблемами боролась героиня реалити-шоу.

Не так давно стало известно о смерти звезды реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону — 36-летняя знаменитость скончалась еще в феврале, однако 41 день пролежала мертвой в своей квартире. Корреспондент aif.ru пообщался с соседкой блогера Анастасией, которая рассказала, что на самом деле происходило с Кпадону.

Собеседница издания поделилась, что сперва не знала о личности яркой мулатки.

«Когда в 2019 году Либерж заселилась в соседнюю со мной квартиру, я и понятия не имела, что она звезда „Дома-2“. Просто обычная арендаторша, уже третья по счету», — заметила Анастасия.

Она призналась, что сперва со знаменитостью у нее возник конфликт — Кпадону любила громко слушать музыку. Соседке даже пришлось вызвать полицию, после чего блогер начала использовать наушники, причем круглосуточно.

Как вспоминает Анастасия, первое время после заселения звезда реалити-шоу предпочитала передвигаться только на такси — даже в магазин. Пешком ходить Либерж боялась из-за прохожих, которые могли оскорбить ее из-за цвета кожи.

Гости посещали знаменитость редко. Она также нигде не работала, в основном лишь снимала эфиры из дома.

«Какие-то деньги ей приносило блогерство. Она сидела в четырех стенах, хотя я звала ее прогуляться на речку или в лес. Говорила, что „это слишком далеко“, хотя идти туда 15 минут», — вспомнила Анастасия.

Позже они стали общаться ближе. Тогда соседка Кладону узнала, что женщина невероятно одинока, замкнута, а также панически боится спать без света. Она не могла находится долго в одиночестве и часто стучалась в квартиру своей подруги.

«Я спрашивала у Либи (Либерж — Прим. ред.) про „Дом-2“. Она отвечала, что это ужасная помойка, и она никогда туда не вернется. Но летом прошлого года вернулась. Оказалось, что по настоянию матери — она считала, чтобы бороться с фатальным одиночеством, Либи нужно быть на людях», — рассказала Настя.

Свой последний пост на странице в социальной сети блогер опубликовала 14 февраля — знаменитость выложила видео из такси, рассказав, что едет на операцию по удалению опухоли легкого. Как оказалось позже, героиня «Дома-2» отказалась от хирургического вмешательства и отправилась домой.

По словам Анастасии, у Либи было множество проблем со здоровьем — панкреатит, диабет, грыжа в гортани. Кроме того, звезда страдала от туберкулеза.

«Либи, оказывается, давно болела туберкулезом, и, судя по анализам, он уже был в какой-то последней стадии — ее легкие почти полностью разложились», — объяснила соседка.

Пропажу Кладону никто не обнаружил. Неладное заподозрили соседи, когда почувствовали неприятный запах из квартиры.

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