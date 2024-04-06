Автомобиль протаранил толпу протестующих в Тель-Авиве

Машина протаранила толпу протестующих в центре Тель-Авива. Инцидент произошел в момент окончания санкционированной с властями акции протеста против правительства и в поддержку освобождения заложников из сектора Газа.

В результате происшествия одну женщину в тяжелом состоянии увезли на машине скорой помощи. Еще двое людей получили легкие травмы. Водитель продолжил движение после столкновения с протестующими и спустя несколько минут был остановлен полицией.

Ранее 5-tv.ru писал, что страшная авария произошла в Техасе. Машина на огромной скорости влетела в здание медицинского центра.

Автомобиль протаранил пункт неотложной помощи, где было много пациентов, в том числе детей. В результате один человек погиб — и это сам водитель.