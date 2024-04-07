Не хоронят почти месяц: чего ждут родственники Александра Ширвиндта

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 52 0

Прах Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище ближе к лету

Не хоронят почти месяц: чего ждут родственники Александра Ширвиндта

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артист скончался 15 марта, его кремировали, но прах до сих пор не предан земле.

Прах народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта до сих пор не предан земле. Он скончался 15 марта на 90-м году жизни, церемония прощания состоялась 18 марта в Театре сатиры.

На траурном мероприятии всем пришедшим сообщили, что упокоится легендарный актер и режиссер на Новодевичьем кладбище. Коллеги отмечали, что дата похорон будет объявлена позже, однако объявление так и не прозвучало, пишет PROZVEZD.

Ситуацию прояснили источники из окружения семьи. Так, родственники исполнили последнюю волю актера и кремировали его.

В театре подтвердили, что прах все еще не захоронен, но от дальнейших объяснений отказались. Источники отмечают, что, вероятнее всего, семья отложила похороны, чтобы провести их при более комфортной погоде — возможно, ближе к лету.

Ранее 5-tv.ru писал, что после смерти Ширвиндта в коллективе Театра сатиры разгорелся скандал. Внутренние проблемы между актерами и руководством стали явными после поста в личном блоге заслуженного артиста России Александра Олешко.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.42
0.11 100.13
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:52
Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину
4:37
Паводок в Орске начал затапливать микрорайон Новый город
4:27
Родители Миддлтон оказались в огромных долгах после краха семейного бизнеса
4:13
Мистика или происки подсознания? В какие дни недели снятся вещие сны
4:00
Житель Ивановской области накачал наркотиками годовалого сына
3:59
Не хоронят почти месяц: чего ждут родственники Александра Ширвиндта

Сейчас читают

Ответ шокирует: какая группа крови у людей с богатырским иммунитетом
Он все понял: почему принц Гарри отчаянно добивается встречи с Миддлтон
«Выпала из окна по пьяни»: соседка обвинила Либерж Кпадону в алкоголизме
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок