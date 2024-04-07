Не хоронят почти месяц: чего ждут родственники Александра Ширвиндта

Артист скончался 15 марта, его кремировали, но прах до сих пор не предан земле.

Прах народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта до сих пор не предан земле. Он скончался 15 марта на 90-м году жизни, церемония прощания состоялась 18 марта в Театре сатиры.

На траурном мероприятии всем пришедшим сообщили, что упокоится легендарный актер и режиссер на Новодевичьем кладбище. Коллеги отмечали, что дата похорон будет объявлена позже, однако объявление так и не прозвучало, пишет PROZVEZD.

Ситуацию прояснили источники из окружения семьи. Так, родственники исполнили последнюю волю актера и кремировали его.

В театре подтвердили, что прах все еще не захоронен, но от дальнейших объяснений отказались. Источники отмечают, что, вероятнее всего, семья отложила похороны, чтобы провести их при более комфортной погоде — возможно, ближе к лету.

Ранее 5-tv.ru писал, что после смерти Ширвиндта в коллективе Театра сатиры разгорелся скандал. Внутренние проблемы между актерами и руководством стали явными после поста в личном блоге заслуженного артиста России Александра Олешко.