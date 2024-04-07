Родители Миддлтон оказались в огромных долгах после краха семейного бизнеса

Последствия крушения фирмы оказались для них катастрофическими.

Принадлежащая родителям Кейт Миддлтон компания Party Pieces по организации семейных вечеринок в 2023 году обанкротилась из-за долга в 3,2 миллиона долларов. А теперь их постигла новая беда — они не могут собрать 329 тысяч долларов, которые необходимо выплатить лондонской фирме.

Она, отмечает The Times, занимается вопросами неплатежеспособности организаций. Однако Кэрол и Майкл, несмотря на бедственное положение, сделали все возможное, чтобы помочь своей дочери и ее мужу принцу Уильяму на фоне ее проблем со здоровьем.

Party Pieces была основана Кэрол и Майклом Миддлтонами в 1987 году, через семь лет после их свадьбы. Бизнес стал настолько успешным, что на заработанные деньги супруги смогли отправить Кейт, ее брата Джеймса и сестру Пиппу в престижный колледж Мальборо в Уилтшире.

Во время пандемии семья столкнулась с финансовыми трудностями и в конечном итоге потеряла выгодное предприятие. По данным СМИ, в прошлом году бизнес выкупил предприниматель Джеймс Синклер за 180 тысяч фунтов стерлингов (около 21 миллиона рублей) через сделку предварительно подготовленной продажи.

В результате компания оказалась ограничена в средствах для выполнения обязательств перед кредиторами. В итоге 69-летняя мать принцессы Уэльской отошла от управления Party Pieces в 2019 году и стала послом бренда, но была вынуждена вернуться в 2023-м, чтобы найти партнеров для спасительной сделки.

В соцсетях бурно обсуждают банкротство фирмы родителей принцессы Уэльской. Одни считают, что семье все слишком легко сходит с рук, так как она связана с Букингемским дворцом. Но находятся и заступники, апеллирующее к болезни Миддлтон — мол, у людей и так трагедия, можно и простить им долг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кейт Миддлтон на фоне болезни решила помириться с принцем Гарри и Меган Маркл.