Снова на больничной койке? Пьеха раскрыл подробности состояния тежелобольного Носкова

Артист не смог присутствовать на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио».

Стас Пьеха рассказал о состоянии здоровья заслуженного артиста РФ Николая Носкова. На мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» артисты должны были вместе исполнять вдохновляющую композицию. Стас Пьеха в беседе с корреспондентом 5-tv.ru уточнил, что у перенесшего инсульт Носкова плановая реабилитация. В итоге песню исполнил он вдвоем с белорусским певцом IVAN.

«Николай Иванович Носков сегодня не смог, реабилитацию проходит плановую», — уточнил Пьеха.

Серьезный диагноз?

Известно, что любимец публики Носков в 2017 году перенес инсульт. Спустя год он продолжил работу над альбомом «Живой» при поддержке продюсера Виктора Дробыша. 9 декабря 2019 года прошел первый за несколько лет его большой сольный концерт. К сожалению, исполнитель хита «Это здорово» не сумел полностью восстановиться — он выступает сидя на стуле, нередко переносит представления, но все-таки находит в себе силы выступать перед преданной публикой.

Мемориальный концерт «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» прошел в поддержку не только тех, кого прямо коснулись страшные события 22 марта в «Крокус Сити Холле», но и всех жителей страны. Различные артисты исполнили самые трогательные композиции в акустической обработке. Через музыку они подарили слушателям луч надежды.

В мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Нюша, рэпер ST, группа «Земляне», Владимир Пресняков, Александр Панайотов, Юрий Киселев, Artik& Asti, Митя Фомин и другие звезды.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

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