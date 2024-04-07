Сырский начал проверку после попытки СБУ вручить повестку журналисту

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что поручил проверку по поводу вручения повестки украинскому журналисту Евгению Шульгату. Военный рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Мною поставлена задача перед командующим Сухопутными войсками ВСУ [Александром Павлюком] провести служебную проверку», — заявил главнокомандующий.

Сотрудники ТЦК пытались незаконно вручить повестку журналисту в одном из киевских супермаркетов после того, как Евгений Шульгат опубликовал расследование об элитной недвижимости генерала Службы безопасности Украины Ильи Витюка.

Сырский добавил, что осуждает любые случаи нарушения должностных инструкций со стороны военных должностных лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что украинские военкомы пытались мобилизовать подростка-сироту.