В Москве наградили лауреатов премии «Феникс»

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 40 0

Мероприятие состоялось в рамках празднования 30-летия Рунета на выставке «Россия» на ВДНХ.

Фото, видео: 5-tv.ru

Лауреатов Первой национальной премии «Феникс» торжественно наградили в Москве. Мероприятие состоялось в рамках празднования 30-летия Рунета на выставке «Россия» на ВДНХ.

Так, телеканал РЕН ТВ и Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» стали лауреатами премии в направлении «Информационные СМИ». Награду, как отмечается, получил замгендиректора МИЦ Михаил Пак.

Телеканал РЕН ТВ в 2023 году вошел в ТОП-5 самых просматриваемых каналов в информационно-аналитическом направлении. А «Известия» в 2022 году стали самым популярным частным информационным телеканалом на RUTUBE.

Также в этом направлении награды получили директор диждитал-направления Первого канала Ирина Савченко и ведущая информационной программы «Сегодня» на НТВ Эльвира Эфендиева.

МИД России был объявлен лауреатом в номинации «Каналы государственных структур». Премию вручили официальному представителю ведомства Марии Захаровой.

Лауреатами в специальной номинации «С юмором о главном» стали пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). В направлении «Точка зрения» награды были вручены Артемию Лебедеву и Дмитрию Пучкову (известному под псевдонимом Гоблин).

Награду за духовно-просветительский контент получили телеканал «Спас» и Никита Михалков. Премию получил представитель интернет-дирекции телеканала Михаил Волчков, также со сцены было показано видеообращение самого режиссера. 

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.42
0.11 100.13
0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 апрел...

Последние новости

20:19
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 апреля
20:06
Все враги будут наказаны: кто и как помогает в поимке террористов в России
20:00
Захарова заявила о провале попыток НАТО нарушить цифровой суверенитет России
19:54
Опубликованы кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье
19:52
Трое сотрудников ЗАЭС получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ
19:41
В Москве наградили лауреатов премии «Феникс»

Сейчас читают

Второй полицейский тяжело ранен при вооруженном нападении неизвестных в Подмосковье
Выстрелили и сбежали: что известно об убийстве полицейского в Подмосковье
В Подмосковье введен план «Сирена» после убийства полицейского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок