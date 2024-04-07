В Москве наградили лауреатов премии «Феникс»

Лауреатов Первой национальной премии «Феникс» торжественно наградили в Москве. Мероприятие состоялось в рамках празднования 30-летия Рунета на выставке «Россия» на ВДНХ.

Так, телеканал РЕН ТВ и Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» стали лауреатами премии в направлении «Информационные СМИ». Награду, как отмечается, получил замгендиректора МИЦ Михаил Пак.

Телеканал РЕН ТВ в 2023 году вошел в ТОП-5 самых просматриваемых каналов в информационно-аналитическом направлении. А «Известия» в 2022 году стали самым популярным частным информационным телеканалом на RUTUBE.

Также в этом направлении награды получили директор диждитал-направления Первого канала Ирина Савченко и ведущая информационной программы «Сегодня» на НТВ Эльвира Эфендиева.

МИД России был объявлен лауреатом в номинации «Каналы государственных структур». Премию вручили официальному представителю ведомства Марии Захаровой.

Лауреатами в специальной номинации «С юмором о главном» стали пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). В направлении «Точка зрения» награды были вручены Артемию Лебедеву и Дмитрию Пучкову (известному под псевдонимом Гоблин).

Награду за духовно-просветительский контент получили телеканал «Спас» и Никита Михалков. Премию получил представитель интернет-дирекции телеканала Михаил Волчков, также со сцены было показано видеообращение самого режиссера.