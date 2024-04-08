Ровно 80 лет назад началась операция Красной Армии по освобождению Крыма

Памятная дата в истории Крыма. Ровно 80 лет назад началась наступательная операция советских войск, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от фашистов.

Сражение стало одним из крупнейших за всю войну. Сотни тысяч военнослужащих, тысячи танков и боевых самолетов.

Ожесточенные бои шли больше месяца. Хронику операции изучила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Керчь была одним из первых городов, попавших под удар фашистов. Здесь четырежды проходила линия фронта.

Город дважды был оккупирован и почти стерт с лица земли. Здесь же открыли самый первый в СССР памятник, посвященный событиям Великой Отечественной.

Обелиск Славы стоит на самой высокой точке города. В мае 1942-го, когда немцы оккупировали город, 15 тысяч советских солдат и мирных жителей укрылись в Аджимушкайских каменоломнях.

170 дней они выживали в кромешной темноте без продовольствия, воды, лекарств. И, причем, умудрились совершать вылазки и оказывали сопротивление.

Защитников подземного гарнизона пытались уничтожить самым чудовищным способом. Сбрасывали бомбы, лишали воды, травили газом.

Никто такого не ожидал, даже представить себе не мог. И естественно, люли стали метаться, как-то спастись от этого газа.

Кто-то в панике бежал на поверхность, кто-то здесь же замертво падал. Самое главное — в подземелье не было воды: колодец немцы завалили камнями.

И отстреливали всех, кто выходил на поверхность за ней. Бойцы говорили, вода обходится нам очень дорого — за ведро воды мы отдаем ведро солдатской крови.

Где-то вода капала со стен, набирали в такие котелки. Где-то приходилось в прямом смысле высасывать из камня.

Вот тут, видите, влажные стены. Так вот, создавали команды бойцов, которые отсасывали воду из камня.

За два часа высасывания удавалось набрать около литра воды. Потом распределяли по нуждам: в сутки раненым и детям полагалась одна столовая ложка воды.

680 дней Крым находился под немецкой оккупацией. Чуть больше месяца потребовалось, чтобы полностью выбить фашистов.

Освобождение полуострова началось с севера и востока. Со стороны Перекопа двигалась армия 4-го Украинского фронта.

Бойцы нанесли главный удар с плацдарма на южном берегу Сиваша. Со стороны Керчи в наступление пошла Отдельная Приморская армия. Одновременно огневую поддержку оказывали Черноморский флот, Азовская флотилия.

«Враг цеплялся за Крым до последней возможности. Еще 21 августа 1941 года Гитлер издал приказ, согласно которому главной задачей кампании 1941 года (было) именно взятие Крымского полуострова, который Гитлер считал непотопляемым авианосцем против румынской нефти. Плюс, Крым враг пытался использовать для развертывания наступления на Кавказ для захвата ресурсов», — объясняет историк Андрей Ишин.

Города освобождали друг за другом: 8 апреля — Армянск, Джанкой, 11-го — Керчь, 13-го — Евпаторию, Симферополь и Феодосию, 14-16-го — Бахчисарай, Алушту и Ялту.

В середине апреля войска с трех сторон приблизились к Севастополю. Анатолий Яковлевич Медведь в этой операции не участвовал, но помнит, как освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию.

Видел в деле генерала Федора Толбухина, под командованием которого освободили Крым. После ветеран переедет в Крым и построит 20 тысяч квартир для ялтинцев.

Сейчас ему 97: бодрый, веселый. Активно следит за ситуацией на СВО — готов хоть сейчас снова идти в бой, настоящий русский медведь.

«Я горжусь, что наш командующий, потом моим стал командующим. Там бои шли под Будапештом так, что и нас окружали, и мы несколько отступали. Участвовал я в уличных боях, вот как сейчас ребята наши берут отдельные здания», — делится ветеран ВОВ.

В годы оккупации в нескольких городах Крыма были лагеря смерти для мирного населения. С особой жестокостью обходились с детьми и женщинами.

Только семь тысяч человек были убиты в противотанковом рву под поселком Багерово в Керчи. Вот этого плюшевого зайца маленький ребенок взял собой на расстрел.

«Вот этот зайка — живое напоминание. Там были расстреляны дети. И ребенок взял собой эту игрушку. Ну вот что для детей, да… Для них такие святые вещи любимые. И это игрушечка сразу нам говорит о том, что такое не должно повториться. Дети не должны гибнуть на войне», — говорит старший научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника города — героя Керчь Наталья Непомнящая.

7 мая начнется решающий штурм Севастополя. В городе были сосредоточены самые боеспособные немецкие войска.

Их разгромят и вытеснят на мыс Херсонес, 12 мая фашисты сдадутся в плен. К моменту освобождения в Севастополе из 100 тысяч человек к освободителям выйдут всего три тысячи, город в руинах — уцелеет лишь 6% жилого фонда.