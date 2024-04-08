Никто не мог подумать: что известно о подозреваемом в убийстве полицейского в Подмосковье

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 5 062 0

Подозреваемый в нападении на сотрудников МВД в Подмосковье редко появлялся дома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сосед задержанного рассказал, что знает его лично. Так ли прост мужчина, как хотел казаться окружающим?

Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье 52-летний Филипп Ж., которого уже задержали силовики в Твери, редко появлялся дома. Подробнее о нем рассказал сосед Александр в беседе с 5-tv.ru.

«Он очень редко бывает, раз в два месяца… Последний раз видел чуть ли не в Новый год. Просто носил вещи туда-сюда. Если приезжал, то это пара-тройка сумок и грузовой лифт», — сказал он.

Александр также добавил, что у Филиппа старый светлый «Мерседес», а вот мотоцикл, на котором тот мог скрыться с места преступления, сосед не видел. Кроме того, мужчина назвал Филиппа «вежливым» человеком.

Накануне, 7 апреля, сообщалось, что двое неизвестных напали с оружием на сотрудников МВД в Подмосковье. Произошло все время засады в Ногинском районе. По предварительным данным 5-tv.ru, полицейские вышли на след вероятных наркодиллеров, которые в итоге пытались застрелить правоохранителей.

В результате нападения один полицейский погиб, еще двое были ранены. В этой связи в регионе ввели планы «Сирена» и «Перехват». Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, нападавшие скрылись на черном мотоцикле.

Вероятно, что нападавшие могли скрыться на черном мотоцикле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители задержали в Твери подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Его мотоцикл соответствует ориентировке, но мужчина отрицает свою вину.

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.42
0.11 100.13
0.06
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

9:56
Уставшая и грустная: что происходит с внешностью солистки группы REFLEX Нельсон
9:48
Эвакуация объявлена в еще одном поселке Оренбургской области из-за подтопления
9:40
И даже в России? Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля
9:35
Бывший спиртзавод под Курском загорелся из-за атаки дрона ВСУ
9:23
«Исключить демонстрацию»: МИД России о замалчивании Западом данных о теракте в «Крокусе»
8:59
Собянин рассказал о применении технологии распознавания речи в здравоохранении

Сейчас читают

Никто не мог подумать: что известно о подозреваемом в убийстве полицейского в Подмосковье
Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
Боится не успеть? Зачем больной раком Карл III рвется в Австралию
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок