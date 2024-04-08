Никто не мог подумать: что известно о подозреваемом в убийстве полицейского в Подмосковье
Подозреваемый в нападении на сотрудников МВД в Подмосковье редко появлялся дома
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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Сосед задержанного рассказал, что знает его лично. Так ли прост мужчина, как хотел казаться окружающим?
Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье 52-летний Филипп Ж., которого уже задержали силовики в Твери, редко появлялся дома. Подробнее о нем рассказал сосед Александр в беседе с 5-tv.ru.
«Он очень редко бывает, раз в два месяца… Последний раз видел чуть ли не в Новый год. Просто носил вещи туда-сюда. Если приезжал, то это пара-тройка сумок и грузовой лифт», — сказал он.
Александр также добавил, что у Филиппа старый светлый «Мерседес», а вот мотоцикл, на котором тот мог скрыться с места преступления, сосед не видел. Кроме того, мужчина назвал Филиппа «вежливым» человеком.
Накануне, 7 апреля, сообщалось, что двое неизвестных напали с оружием на сотрудников МВД в Подмосковье. Произошло все время засады в Ногинском районе. По предварительным данным 5-tv.ru, полицейские вышли на след вероятных наркодиллеров, которые в итоге пытались застрелить правоохранителей.
В результате нападения один полицейский погиб, еще двое были ранены. В этой связи в регионе ввели планы «Сирена» и «Перехват». Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, нападавшие скрылись на черном мотоцикле.
Вероятно, что нападавшие могли скрыться на черном мотоцикле.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители задержали в Твери подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Его мотоцикл соответствует ориентировке, но мужчина отрицает свою вину.
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