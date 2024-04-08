СК назвал подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье — фото

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 858 0

Местонахождение предполагаемого преступника в настоящее время неизвестно, он разыскивается.

СК назвал подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье — фото

Фото: 5-tv.ru

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В Следственном комитете (СК) раскрыли личность подозреваемого в убийстве одного полицейского и ранении второго сотрудника МВД в Ногинском районе в Московской области. По данным ведомства, к нападению на силовиков может быть причастен Василий Б. 1990 года рождения.

В СК также рассказали о приметах подозреваемого: на нем была куртка мотоциклетного вида, черные штаны, сиреневый свитер, и черно-белая кепка с надписью «MOTORCYCLE». Мужчина имеет светлые волосы, без растительности на лице. Рост у него средний — около 180 сантиметров. Примерный возраст 40 лет, лицо морщинистое.

5-tv.ru

Зарегистрирован предполагаемый убийца в Москве, однако его настоящее местонахождение остается неизвестным. Известно, что он может передвигаться на «Ниве» темно-зеленого цвета.

Неизвестные напали на двух сотрудников МВД накануне вечером в подмосковном Ногинске. По одной из версий, силовики сидели в засаде и поджидали наркокурьера, чтобы взять его с поличным. На месте появились двое, и по полицейским был открыт огонь. Один из полицейских погиб на месте, второй был госпитализирован. Злоумышленники скрылись с места на мотоцикле.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о полицейском, выжившем при нападении в Подмосковье.

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