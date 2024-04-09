«Выходят личинки»: врач назвал неожиданную причину кашля

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

Врач Симахина: паразиты в легких могут спровоцировать кашель и общее недомогание

«Выходят личинки»: врач назвал неожиданную причину кашля

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Гельминты способны проникнуть в легкие человека. Как этого избежать?

Кашель является сигналом о том, что с организмом происходить что-то неладное. Порой он может стать симптомом попадания паразитов в легкие. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Симахина.

По ее словам, кашель могут спровоцировать сразу несколько видов паразитов. Например, аскаридоз, эхинококкоз, токсокароз и другие. Кроме кашля человек, в чьи легкие попали паразиты, может наблюдать у себя общее недомогание, слабость или повышение температуры, рассказала Симахина изданию Газета.ру.

«В результате попадания в верхние отделы тонкого кишечника, из проглоченных яиц выходят личинки, которые внедряются в стенку кишки и проникают в кровеносное русло, мигрируют по системе портальной вены через печень в нижнюю полую вену, попадают в правые отделы сердца и затем в легочную артерии и капилляры, откуда мигрируют в паренхиму легких. Из дыхательных путей личинки могут мигрировать в полость рта и вновь заглатываться, попадая в кишечник», — пояснила врач.

Заразиться можно также употребляя в пищу нечистые овощи, ягоды и другие растительные культуры.

Если не лечить гельминтоз вовремя, высока вероятность столкнуться с серьезными последствиями для здоровья, предостерегла эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как личинки паразитов проникают в мозг человека.

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