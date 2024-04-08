«Как животное в зоопарке»: почему возникает зависимость от коротких видео в соцсетях

Психолог объяснил, как эмоционально состояние влияет на то, что мы смотрим в сети.

В социальных сетях одним из главных трендов сейчас считается формат коротких видео. Пользователи могут провести несколько часов, перелистывая один ролик за другим. Доцент факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков рассказал изданию Газета.ру, что увлечение короткими видео может сигнализировать о высоком уровне стресса.

По словам специалиста, просмотр таких видео является примером нефункционального поведения. Психике может нравиться фокусироваться на чем-то простом и максимально примитивном в условиях повышенной напряженности.

«Подобное стереотипное поведение можно наблюдать в зоопарке животных, которые ходят по периметру клетки», — привел пример эксперт.

Никита Кочетков объяснил, что просмотр коротких роликов выполняют не информативную функцию, а просто отвлекает от раздражающих факторов в повседневной жизни.

По мнению эксперта, избыток простой информации в сети может создавать трудности для молодого поколения, выросшего в цифровую эпоху: им может быть трудно фокусироваться на освоении более сложных знаний.

«В общественном транспорте часто хочется не смотреть полнометражное серьезное кино, а листать ленту новостей. Или же смотреть что-то короткое, что будет аналогом лузганья семечек», — сравнил психолог.

Рано или поздно от просмотра коротких видео у человека сформируется так называемое «клиповое» мышление. Например, во время просмотра полнометражного фильма человеку захочется отвлечься на те же социальные сети или позаниматься чем-то параллельно. Желание возникнет из-за того, что мозгу уже трудно фокусироваться на объемной и более сложной информации.

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