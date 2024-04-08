Девочка стала такой взрослой: подросшая дочь Табакова и Зудиной изменилась до неузнаваемости

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 96 0

Актриса Мария Зудина показала преображение дочери в день ее совершеннолетия

Девочка стала такой взрослой: подросшая дочь Табакова и Зудиной изменилась до неузнаваемости

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актриса Мария Зудина поделилась новыми снимками дочери Марии.

Актриса Мария Зудина поделилась кадрами повзрослевшей дочери Марии в день ее 18-летия. На фото наследница Олега Табакова позирует в элегантном красном платье. Дополняют яркий образ крупные серьги и ожерелье. Снимки можно увидеть на портале Газета.ру.

«Очень хорошенькая! Как мама и папа»;

«Роскошная!»;

«Какая красавица выросла!» — написали в комментариях фолловеры.

Некоторые пользователи сети назвали фотографию откровенной, однако Зудина заявила, что не видит ничего стыдного в этих снимках. По мнению актрисы, в этом возрасте все девушки желают поиграть во взрослую женщину.

Кроме того, артистка поделилась архивными снимками маленькой Марии вместе с отцом. На них дочь трогательно обнимает отца, а Олег Павлович тает в объятиях малышки.

Накануне актриса призналась, что у наследницы появился возлюбленный. Она отметила, что избранник очень похож на Олега Павловича.

«Она влюблена, у нее постоянный молодой человек. Они счастливы, и я рада за них. Маша ощущает себя более защищенной. Какие-то качества она нашла в возлюбленном, которые видела в отце», — признавалась Зудина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: почему старшая дочь Олега Табакова не пришла на его похороны.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
92.42
0.11 100.13
0.06
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

19:13
Паслер пожаловался на невозможность переодеться из-за наводнения в Оренбуржье
19:08
Собянин: Станция метро «Потапово» строится по принципиально новой технологии
18:48
На две части, или как? Почему Либерж Кпадону из «Дома-2» до сих пор не хоронят
18:39
«Как животное в зоопарке»: почему возникает зависимость от коротких видео в соцсетях
18:25
Блогеру Блиновской разрешили позвонить родным впервые за три месяца
18:16
Девочка стала такой взрослой: подросшая дочь Табакова и Зудиной изменилась до неузнаваемости

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мести Ирана еще нет, но новые цены на нефть уже есть
Здоровье закончилось? Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры
Делают все возможное: что известно о полицейском, выжившем при нападении в Подмосковье
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок