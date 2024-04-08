«Настигла молодого парня»: чемпион России по велоспорту Цатевич умер в 34 года

Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич умер в 34 года
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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В ФВСР выразили его близким и родным соболезнования.
Бывший велогонщик сборной России, чемпион страны Алексей Цатевич ушел из жизни на 35-м году. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта РФ.
Как отметил президент ФВСР Вячеслав Екимов в разговоре с «Матч ТВ», «смерть настигла молодого парня». Причины при этом не раскрываются. В связи со смертью спортсмена Федерация выразила соболезнования его родным и близким.
Алексей Цатевич выступал за сборную России по велоспорту на шоссе и за команды Мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело». Кроме того, спортсмен попадал на подиумы на Кубках мира, а в 2013 году стал победителем бельгийской однодневной гонки «Ле-Самен».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии умерла актриса театра и кино, режиссер и сценарист Вера Чехова. Она была дальней родственницей российского писателя Антона Чехова.
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