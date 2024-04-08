СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Смоленской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 243 0

А прокуратура организовала проверку по данному факту.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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После обрушения моста в Вязьме возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК.

Известно, что следователи-криминалисты выехали на место происшествия. Идет допрос очевидцев, осмотр местности, а также назначается проведение необходимых экспертиз.

При этом прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту обрушения моста. В ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности уполномоченных органов по содержанию и ремонту моста, а также своевременности проведения контрольно-надзорных мероприятий по проверке возможности эксплуатации мостового сооружения, отметил Вяземский межрайонный прокурор Смоленской области Дмитрий Илларионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что путепровод обрушился в Смоленской области. В момент ЧП по нему проезжали грузовой и легковой автомобили.

По предварительной информации, в результате пострадали трое. Ситуацию под свой контроль взял глава Смоленской области Василий Анохин.

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СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Смоленской области

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