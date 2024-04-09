Почти 500 человек задействовали для устранения последствий обрушения моста в Вязьме

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В Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста

Почти 500 человек задействовали для устранения последствий обрушения моста в Вязьме

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

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Кроме того, продолжается восстановление газоснабжения.

В городе Вязьма Смоленской области продолжают разбирать путепровод, который обрушился над железнодорожными путями. К работам привлечены уже почти 500 человек и 50 единиц спецтехники.

Троих пострадавших решено отправить на лечение в Москву, в федеральный центр медицины катастроф. Всего же травмы получили пять человек, и еще одна женщина скончалась.

Кроме того, продолжается восстановление газоснабжения. Из-за произошедшего без него остались восемь тысяч местных жителей.

Движение поездов по аварийному участку также пока не восстановлено, составы идут по объездному маршруту. При задержке в пути больше чем на четыре часа пассажиров обеспечивают питанием.

Путепровод обрушился накануне, 8 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

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