Почти 500 человек задействовали для устранения последствий обрушения моста в Вязьме
В Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста
Фото: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru
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Кроме того, продолжается восстановление газоснабжения.
В городе Вязьма Смоленской области продолжают разбирать путепровод, который обрушился над железнодорожными путями. К работам привлечены уже почти 500 человек и 50 единиц спецтехники.
Троих пострадавших решено отправить на лечение в Москву, в федеральный центр медицины катастроф. Всего же травмы получили пять человек, и еще одна женщина скончалась.
Кроме того, продолжается восстановление газоснабжения. Из-за произошедшего без него остались восемь тысяч местных жителей.
Движение поездов по аварийному участку также пока не восстановлено, составы идут по объездному маршруту. При задержке в пути больше чем на четыре часа пассажиров обеспечивают питанием.
Путепровод обрушился накануне, 8 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
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