«Рассчитываю вернуться»: переживший покушение Чибис опубликовал видео из палаты

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Переживший покушение губернатор Чибис начал вставать и передвигаться по палате

Фото, видео: Ситдиков Рамиль / ТАСС; Telegram / Андрей Чибис Губернатор Мурманской области / andrey_chibis; 5-tv.ru

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Губернатор получил серьезное ранение в живот несколько дней назад.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, переживший покушение, начал подниматься с кровати и передвигаться по палате. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале, опубликовав видео.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим», — сообщил Чибис.

Нападение произошло после встречи главы региона с местными жителями в Апатитах вечером 4 апреля. По предварительным данным, преступником является 42-летний житель города. Он арестован на два месяца. На допросе мужчина признался, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы. Ранее обвиняемый уже был судим за причинение телесных повреждений, но в прошлый раз они были легкого характера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие публиковало видео с места нападения на губернатора Мурманской области Чибиса.

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