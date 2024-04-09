«Чистка» продолжается: на Украине уволены командиры двух группировок ВСУ
На Украине уволили командующих оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад»
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
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В чем причина отставки?
На Украине уволены командующие оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Причины отставки украинский политик не называет, однако, по его словам, уже известно, что Ковальчук возглавит Военную академию.
Также, по данным депутата, командующим «Юг» станет бывший командир 59-й бригады ВСУ полковник Геннадий Шаповалов, а «Запад» — бригадный генерал Владимир Шведюк, прежде служивший в рядах территориальной обороны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в подполье сообщили об уничтожении расположения ВСУ в Полтаве.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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