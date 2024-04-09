Российские бойцы также сбили в небе над городом ударный дрон «Герань».

Российская армия уничтожила в ночь на 9 апреля расположение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Полтавы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

«Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли „располагу“ ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко», — приводит РИА Новости его слова.

Бойцы РФ сбили в небе над городом один ударный дрон «Герань».

Сообщается и об ударах в Кременчуге на юго-востоке Полтавской области, в городе Стрый Львовской области. Также наши бойцы ударили по энергосистеме Днепродзержинска в Днепропетровской области, после чего там начались проблемы с электричеством.

В Минобороны России официально информацию пока не комментировали. Но ранее не раз подчеркивали, что удары наносятся исключительно по военным объектам Украины.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе допустили прорыв российской армии на ключевом участке СВО. По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, Россия в конечном итоге освободит всю территорию ДНР. ВСУ, считает он, все сложнее перебрасывать силы на важные направления.