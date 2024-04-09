Суд заочно арестовал организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе на два месяца

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Демьян Ганул известен своими нападениями на пророссийских жителей Украины и до трагедии десять лет назад.

Суд заочно арестовал организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе на два месяца

Фото: Боровский Андрей / ТАСС

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Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, активиста Демьяна Ганула. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Ганула Демьяна Вадимовича», — говорится в сообщении.

Ганулу предъявлено обвинение в совершении преступления по статьям об уничтожении или повреждении воинских памятников, захоронений, мемориалов, а еще о нападении на учреждения, находящихся под международной защитой.

Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Ганула в России или его экстрадиции на территорию нашей страны.

Пожар в доме Профсоюзов в Одессе произошел 2 мая 2014 года. В тот день сторонники Евромайдана разгромили лагерь мирных активистов, несогласных с политикой киевских властей, загнали их в здание, заблокировали и подожгли. По официальной версии, при пожаре погибли 48 человек, пострадали более 250.

Украинский активист Демьян Ганул — лидер праворадикальной организации «Уличный фронт», известной своими нападениями на пророссийских жителей Одессы и до трагедии в Доме профсоюзов. Также Ганул входил в одесскую ячейку «Правого сектора»*.

Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова, что никакого расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе так и не проводилось, а попытки Совета Европы взять дело под контроль полностью провалились.

* — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация

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