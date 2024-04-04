«Только на словах»: почему Совет Европы не смог расследовать пожар в Доме профсоюзов в Одессе

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 0

Лавров: Совет Европы не смог расследовать пожар в Доме профсоюзов в Одессе

Фото, видео: © РИА Новости / Денис Петров; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Страшная трагедия десять лет назад унесла жизни 48 человек.

Никакого расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе так и не проводилось, а попытки Совета Европы взять дело под контроль полностью провалились. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«До сих пор не расследованы преступления вооруженных сил Украины, так называемых добровольческих батальонов, включая жуткую сцену, когда в Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли 48 человек. Никакого расследования не проводилось, это все было только на словах», — напомнил руководитель российского внешнеполитического ведомства во время круглого стола по проблеме Украины.

Лавров подчеркнул, что Совет Европы в какой-то момент пытался контролировать ситуацию, однако все стремления провалились, а сам СЕ «быстро растратил репутацию».

Пожар в доме Профсоюзов в Одессе произошел 2 мая 2014 года. В тот день сторонники Евромайдана разгромили лагерь мирных активистов, несогласных с политикой киевских властей, загнали их в здание, заблокировали и подожгли. По официальной версии, при пожаре погибли 48 человек, пострадали более 250.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в парламенте Крыма назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России.

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:26
Путин заявил о дефиците кадров в России в ближайшие годы
14:22
Комика Руслана Белого* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
14:16
Соскучились по хорошему кино? Популярность комедий 2000-х резко возросла
14:14
Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о переговорах по Украине
14:08
В Москве уволен глава отдела полиции «Коммунарский» Тургенев
14:07
«Только на словах»: почему Совет Европы не смог расследовать пожар в Доме профсоюзов в Одессе

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
Жизнь — сказочный реализм: Вилкова предстала в «Сказках Гофмана» в новом амплуа
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок