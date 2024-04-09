Нежелательный финал: о чем сигнализирует головная боль во время секса

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

Daily Mail: головная боль во время секса может быть предвестником инсульта

Нежелательный финал: о чем сигнализирует головная боль во время секса

Фото: www.globallookpress.com / Michael Boland

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Если занятие любовь не доставляет удовольствие, а наоборот, ухудшает ваше самочувствие — это повод обратиться к врачу.

Каждый 12-й пациент, у которого диагностировали инсульт, впервые почувствовал головную боль во время занятия сексом. Результаты таких исследований недавно опубликовали зарубежные специалисты.

Эксперты утверждают, что наиболее высокая вероятность столкнуться с кровоизлиянием в мозг во время секса у людей с ослабленной сердечно-сосудистой системой. При этом человек может не испытать ощутимого ухудшения самочувствия, предупреждает Daily Mail.

Авторы материала привели в пример случай с 61-летней пациенткой, которой стало плохо во время секса с партнером. Женщина почувствовала сильную головную боль, но обратиться за помощью она решилась только после того, как стала замечать ухудшение зрения.

Лечение прошло успешно, осложнений удалось избежать, но специалисты предупреждают, что подобные ситуации могут привести к полной потере зрения или даже к смертельному исходу, если проблему не выявить и не начать лечить вовремя.

Ранее 5tv.ru рассказывал, в какое время суток лучше всего заниматься сексом.

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