В России началось расследование причастности западных чиновников к финансированию терроризма

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 87 0

СК России возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО

Фото, видео: Reuters / Kevin Wurm; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Уголовное дело возбуждено по результатам соответствующей проверки. Что выявили спецслужбы РФ?

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причастности чиновников США и НАТО к финансированию терроризма. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

Дело заведено по результатам проверки, которую Следком проводил в рамках обращения группы депутатов Госдумы. Причем, следы, которые тянутся от исполнителей к спонсорам, вновь ведут к киевскому режиму.

«Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию „Бурисма Холдингс“, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба», — отмечает Петренко.

В рамках расследования российские службы проверяют причастность конкретных должностных лиц стран Запада к финансированию террористов, а также их непосредственная связь с исполнителями, организаторами и спонсорами преступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала жителя Ингушетии по подозрению в хранении оружия террористов.

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