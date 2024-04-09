Детское порно обнаружили в телефоне ликвидированного боевика ВСУ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

При эксгумации тел боевиков ВСУ в ЛНР обнаружили телефон с детским порно

Детское порно обнаружили в телефоне ликвидированного боевика ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukraine

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Страшная находка была сделана при эксгумации тел националистов в ЛНР.

При эксгумации тел боевиков ВСУ в Попасной в ЛНР был обнаружен телефон с фото и видео порнографического характера с участием детей. Об этом заявил секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Сергей Белов.

Останки трех националистов нашли в подвале частного дома, рядом с ними лежали кнопочный телефон, смартфон и планшет. Содержимое некоторых электронных носителей удалось восстановить.

«Были обнаружены фото, содержащие порнографические изображения детей. Есть как малоинформативные снимки, и вплоть до совершенно откровенной порнографической съемки», — цитирует Белова РИА Новости.

При этом, как подчеркивает он, речь идет не о скачанных из интернета снимках, а кадрах, снятых непосредственно в этом районе ЛНР. Доказательством этому является в том числе их фон: военная атрибутика и украинские флаги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США придумали, кем пополнить ряды ВСУ.

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